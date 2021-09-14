Шмыгаль ответил, введут ли все же в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса

Шмыгаль ответил, введут ли все же в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса

Правительство хочет мотивировать людей делать вакцинацию против коронавируса.

Правительство не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в Украине, но может быть принято решение об обязательной вакцинации коллективов учебных заведений. Ведь именно вакцинация является единственным способом, чтобы побороть пандемию и ее последствия.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции 14 сентября.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это, во-первых, запрещено в нашей стране. Но мы, конечно, будем мотивировать людей для того, чтобы они вакцинировались. Но можем ввести обязанность быть вакцинированными для коллективов учебных заведений .. .Есть много примеров, когда родительские коллективы сами берут инициативу в свои руки и спрашивают директоров школ, какой процент учителей вакцинированы, они беспокоятся о здоровье своих детей", — заявил глава правительства.

Также Денис Шмыгаль заявил, что постановление правительства о новых карантинных нормах будет опубликовано сегодня.

"Постановление будет опубликовано, очевидно, сегодня", — сказал глава правительства.

Напомним, в Украине в 2022 году может, вероятно, может быть ревакцинация против коронавируса. Сейчас к этому готовятся все страны.

Кабинет Министров Украины 13 сентября принял изменения к постановлению № 1236, устанавливающий новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Постановление вступает в силу через 7 дней с момента публикации.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время Украина перейдет в "желтую" зону эпидемической опасности.

А тем временем Виталий Кличко заявил, что Киев готовится к серьезному локдауну. Вакцинация — сегодня главное условие для его предотвращения.

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