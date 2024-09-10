Шмыгаль озвучил причину загрязнения реки Сейм

Премьер также заверил в отсутствии угрозы для водозаборов Чернигова на реке Десна, а также на реке Днепр в Киеве.

Причиной загрязнения реки Сейм и мора рыбы стало то, что в российском городе Теткино в водоем были сброшены нечистосты от работы сахарного завода.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции 10 сентября.

Шмыгаль назвал причиной загрязнения реки Сейм сброс нечистот сахарным заводом в российском городе Теткино. Загрязнение органическими веществами привело к снижению уровня кислорода в водоеме и соответственно к мору рыбы.

Глава правительства указал, что в таких случаях существуют четко прописанные шаги реагирования.

Премьер сообщил, что из-за мора рыбы есть определенные последствия. Такая рыба немедленно забирается.

"Мы понимаем, что вещества органические, они вызывают загрязнение. Уже какая-то часть реки пройдена, произошли процессы восстановления там, где это прошло ближе к границе. На данный момент органика оседает, растворяется", – рассказал Шмыгаль.

Он заверил в отсутствии угрозы для жизни и здоровья людей. В частности, нет угрозы и для водозаборов Чернигова на реке Десна, а также на реке Днепр в Киеве.

"Меры борьбы по очищению активным илом происходят", — добавил премьер.

Напомним, в конце августа стало известно, что россияне сбросили опасные вещества в реку Сейм, которая течет в Курской области и впадает в украинскую Десну. Это вызвало загрязнение и массовый мор рыбы в реках.

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