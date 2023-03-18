Шмыгаль подтвердил увольнение Шкарлета и рассказал о других кадровых перестановках

Денис Шмыгаль рассказал об увольнении и назначении министров на следующей недели.
На следующей неделе в Кабмине планируется ряд кадровых перестановок, в частности – увольнение министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
По его словам, сегодня, 18 марта, вопрос кадровых перестановок обсуждался на заседании партии "Слуга народа".
На следующей неделе запланировано:
- увольнение министра образования и науки Сергея Шкарлета;
- назначение министром образования и науки Оксена Лесного;
- увольнение с должности министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина;
- назначение на должность министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
"Кроме того, вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность – вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее нардеп от "Голоса" Инна Совсун сообщила, что Сергей Шкарлет покинет пост министра образования и науки Украины, который он занимал с декабря 2020 года.
Оксен Лесной – что известно о будущем министре образования.
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