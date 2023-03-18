Шмыгаль подтвердил увольнение Шкарлета и рассказал о других кадровых перестановках

Денис Шмыгаль рассказал об увольнении и назначении министров на следующей недели.

На следующей неделе в Кабмине планируется ряд кадровых перестановок, в частности – увольнение министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, сегодня, 18 марта, вопрос кадровых перестановок обсуждался на заседании партии "Слуга народа".

На следующей неделе запланировано:

увольнение министра образования и науки Сергея Шкарлета;

назначение министром образования и науки Оксена Лесного;

увольнение с должности министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина;

назначение на должность министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

"Кроме того, вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность – вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее нардеп от "Голоса" Инна Совсун сообщила, что Сергей Шкарлет покинет пост министра образования и науки Украины, который он занимал с декабря 2020 года.

Оксен Лесной – что известно о будущем министре образования.

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