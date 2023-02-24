Шмыгаль показал первые танки Leopard 2, приехавшие в Украину из Польши (фото)

Премьер Украины Денис Шмыгаль показал первые четыре танка, прибывших 24 февраля в Украину от Польши.

Во время визита премьера Польши Матеуша Моравецкого в Киев Украина получила первые танки Leopard 2, призванные защитить свободу украинцев.

Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

"Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также заехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить. Первые 4 танка Leopard 2, предоставленные партнерами, встретили вместе с Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким", – отметил он.

Денис Шмыгаль совместно с министром обороны Украины Алексеем Резниковым поздравили экипажи украинских танкистов, уже имеющих успешный боевой опыт и приехавших защищать Украину.

"Благодарим наших военных за надежную защиту. Благодарны Польше и всем партнерам за решительные шаги, приближающие победу Украины. За лидерство Президента Украины продолжаем расширять танковую коалицию, чтобы вернуть свободу на все украинские территории", — добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен говорила, что в апреле Украина получит серьезное количество танков.

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