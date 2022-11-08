Шмыгаль порадовал новостями об отоплении: подключено 60% объектов, ресурсов достаточно

Зима будет сложной, но Украина готовится к любым сценариям.

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на 8 ноября к теплу подключено почти 60% всех объектов по Украине.

Об этом он сказал на заседании правительства и написал в Сети.

Шмыгаль также сообщил, что южные регионы Украины подключают к отоплению медленнее, но этот процесс там тоже начат. В пяти областях уровень подключения к теплу составляет более 85%, а еще в двух регионах он уже достиг 100%.

"Правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к разным ситуациям", – рассказал глава правительства.

Он также заверил, что у Украины достаточно накопленных ресурсов для прохождения отопительного сезона. Так, в газохранилищах есть 14,6 млрд куб. м газа. Относительно мягкая осень и экономия энергоресурсов позволяет закачивать больше газа, чем Украина его отбирает.

По данным Шмыгаля, на складах ТЭС и ТЭЦ – 1,5 млн т угля, что почти вдвое больше необходимых гарантированных запасов.

"Зима будет сложной, но мы готовимся к любым сценариям", – подчеркнул премьер.

Напомним, в начале ноября Шмыгаль призвал украинцев немедленно готовиться к самой сложной зиме и запастись необходимыми вещами.

Отметим, экс-министр энергетики Иван Плачков призвал украинцев готовиться к перебоям с тепло- и водоснабжением зимой. Он посоветовал, чтобы в каждом помещении был ответственный человек, знающий схему внутридомовых сетей на экстренные ситуации.

Отключение света, компенсация за генераторы и отопление во Львове - Андрей Садовый

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