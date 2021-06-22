Шмыгаль поручил ускорить открытие центров вакцинации от коронавируса

Центры работают еще не во всех областях.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил ускорить процесс открытия центров вакцинации от COVID-19 в регионах.

Об этом 22 июня говорится на сайте Офиса президента.

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Денис Шмыгаль отметил, что за прошедшие сутки выявлено 296 новых случаев, а 829 человек выздоровели:

"Активных больных сегодня 25 120. Для сравнения, в пик заболеваемости было почти 420 тыс", — отметил глава правительства.

В Украине идет активная кампания по вакцинации, в рамках которой сделано более 2 миллионов прививок:

"Центры вакцинации должны работать по всей Украине. Поэтому Министерство развития территорий должно связаться с теми председателями ОГА, где такие центры еще не открылись, и помочь ускорить этот процесс", — акцентировал Денис Шмыгаль.

Участники совещания заслушали информацию Национальной академии наук Украины по распространению штамма COVID-19 "Дельта". Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм "Дельта".

Напомним, Турция отменяет комендантский час и ограничения на пользование транспортом. Это решение вступит в силу с 1 июля.

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