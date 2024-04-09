Шмыгаль поручил внести "более справедливое" постановление о бронировании от мобилизации

В правительстве обещают создать "четкие и понятные критерии", чтобы у общества не возникало вопросов, касающихся справедливости бронирования.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам внести обновленное и "более справедливое" постановление о бронировании.

Об этом премьер сказал по результатам заседания правительства сегодня, 9 апреля.

Шмыгаль заверил, что обороноспособность Украины остается приоритетом номер один для правительства, в связи с чем еженедельно принимаются решения по усилению государства.

"Имеем понимание, что эффективная оборона – это синергия усилий фронта и тыла. Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна рабочая экономика и инфраструктура", – сказал премьер-министр.

Глава правительства признал, что "одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных — работников предприятий тех, которые действительно критически важны".

"Здесь не должно быть никаких спекуляций и манипуляций. Поэтому поручил профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное и более справедливое постановление о бронировании и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры", — подчеркнул Шмыгаль.

По его мнению, нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы от мобилизации.

Ранее стало известно, что Минкульт отнес некоторые цирки в критически важные предприятия во время войны. В частности, Государственное предприятие "Передвижной цирк Украины".

В свою очередь в Минкульте объяснили, что "дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" — "не уличное шапито, а профессиональный коллектив высококлассных мастеров своего дела".

Ранее в Раде объяснили, могут ли журналисты быть забронированы от мобилизации.

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