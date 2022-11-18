Шмыгаль предупредил, что отключения света могут участиться и стать продолжительнее

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупреждает, что из-за российских обстрелов ситуация со светом и теплом в домах украинцев может осложниться.

Если Россия продолжит обстреливать инфраструктуру Украины, отключения света начнут происходить чаще и на более длительный период.

Такое развитие событий предположил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.

По его словам, с начала полномасштабной войны в украинские подстанции попало уже более тысячи российских ракет и беспилотников. Такие удары на пороге зимы ставят под угрозу не только электроснабжение, но и тепло, водоснабжение, связь и транспорт.

Как следствие, от атак россиян уже пострадали все тепловые, гидроэлектростанции и ключевые подстанции, передающие энергию от генерации к потребителям. По словам Шмыгаля, некоторые подстанции оккупанты обстреливали до 8 раз.

"Если обстрелы продолжатся, количество и продолжительность отключений может увеличиться. Мы восстанавливаем сразу все, что можем. Но следующие волны приводят к новым разрушениям. Соответственно, отключения света — и плановые, и аварийные — могут стать более частыми и продолжительными", — предположил Шмыгаль.

Напомним, в ДТЭК готовятся, что в некоторых регионах света не будет по несколько дней. По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, свет может исчезать на несколько дней, а иногда вообще появляться всего на несколько часов.

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