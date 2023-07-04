Программа "єВідновлення": Шмыгаль приказал местным властям ускориться с рассмотрением заявок

Более 20 тысяч украинцев сегодня подали заявление на "єВідновлення" жилья. Пока только около 150 из них были одобрены.

Местным властям нужно ускорить рассмотрение заявлений на "єВідновлення", чтобы дать людям ресурсы для ремонта жилья.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Правительство направило 4,4 млрд грн на реализацию программы. Украинцы подали более 22 тысяч заявлений на компенсацию за поврежденное жилье. Лидеры — Харьковская, Киевская и Николаевская области.

Однако обработка заявок местными властями происходит медленно.

"Компенсация согласована только для полуторы сотни человек. Еще раз подчеркиваю: следует максимально мобилизоваться, дать людям ресурсы до наступления холодов, чтобы они успели завершить ремонтные работы", — подчеркнул премьер.

Напомним, десятки тысяч украинцев уже подали заявки на возмещение по государственной программе "єВідновлення". Она позволяет получить до 200 тысяч грн на ремонт поврежденных оккупантами домов или квартир. Речь только о тех домах, которые получили относительно небольшие повреждения. Относительно полностью разрушенных домов государство готовит другие программы, которые запустит впоследствии.

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