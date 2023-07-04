Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Программа "єВідновлення": Шмыгаль приказал местным властям ускориться с рассмотрением заявок

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
139
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Программа "єВідновлення": Шмыгаль приказал местным властям ускориться с рассмотрением заявок

Шмигаль приказал местным властям ускориться с рог-видом заявок на "естьВосстановление" / Фото: Associated Press

Более 20 тысяч украинцев сегодня подали заявление на "єВідновлення" жилья. Пока только около 150 из них были одобрены.

Местным властям нужно ускорить рассмотрение заявлений на "єВідновлення", чтобы дать людям ресурсы для ремонта жилья.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Правительство направило 4,4 млрд грн на реализацию программы. Украинцы подали более 22 тысяч заявлений на компенсацию за поврежденное жилье. Лидеры — Харьковская, Киевская и Николаевская области.

Однако обработка заявок местными властями происходит медленно.

"Компенсация согласована только для полуторы сотни человек. Еще раз подчеркиваю: следует максимально мобилизоваться, дать людям ресурсы до наступления холодов, чтобы они успели завершить ремонтные работы", — подчеркнул премьер.

Напомним, десятки тысяч украинцев уже подали заявки на возмещение по государственной программе "єВідновлення". Она позволяет получить до 200 тысяч грн на ремонт поврежденных оккупантами домов или квартир. Речь только о тех домах, которые получили относительно небольшие повреждения. Относительно полностью разрушенных домов государство готовит другие программы, которые запустит впоследствии.

Восстановление жилья: как получить выплаты

Восстановление жилья: как получить выплаты

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
139
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация