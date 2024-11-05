Шмыгаль раскрыл, какая ситуация с газом будет в Украине в этом отопительном сезоне

У Украины достаточно собственных запасов газа для прохождения отопительного сезона 2024-2025 и страна не планирует импортировать топливо зимой.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"На грядущую зиму имеем достаточно собственных энергетических ресурсов", — сказал он.

По его словам, запасов газа в подземных хранилищах хватит для бытовых потребителей, для теплокоммунэнерго, бюджетных учреждений.

"При этом, формируя запасы, мы учли и потребности в работе газовых установок децентрализованного поколения", — добавил премьер.

Шмыгаль сообщил, что это будет уже второй отопительный сезон, когда используется только украинский газ.

Напомним, ранее "Нефтегаз Украины" сообщил, что нарастил добычу и планирует пройти зиму за счет только украинского газа. Также есть запас газа, закупленного за границей на средства Европейского банка реконструкции и развития.

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