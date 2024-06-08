Шмыгаль раскрыл правду о разрушениях в энергосистеме – что и на сколько повредила РФ

Кабмин работает над тем, чтобы к зиме иметь как можно больше генерации.

Ситуация в энергетике Украины очень сложная. Россия разрушила 50% возможности генерации электроэнергии. По состоянию на сегодняшний день, из-за ракетных и дроновых атак, мы потеряли 9,2 ГВт – это половина нашей мощности, с которой мы проходили прошлую зиму.

Об этом в эфире телемарафона рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Фактически 42 энергетических блока разрушены. 27% крупных тепловых электростанций (ТЭС) остаются в рабочем состоянии, 73% ТЭС разрушены или повреждены и не работают. 20 гидроэнергетических блоков не работают — это 1,3 ГВт мощности", - рассказал премьер.

Шмыгаль добавил, что правительство работает над восстановлением, чтобы запустить к отопительному сезону как можно больше генерации.

"Мы работаем над защитой, для того чтобы защитить то, что восстановлено и сохранено. Мы работаем над увеличением импорта электроэнергии из Европейского союза. Мы договариваемся с Еврокомиссией, чтобы способность импортировать была открыта максимально", - заверил Денис Шмыгаль.

Напомним, в Украине запретили пользоваться кондиционерами – Шмыгаль объяснил, кому именно.

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