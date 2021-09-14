Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ в Украине

Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ в Украине

Нынешние тарифы будут действовать до 1 мая 2022 года.

Цена на газ в Украине для бытовых потребителей не изменится и будет оставаться такой, какая была зафиксирована в годовом тарифе газоснабжающих компаний — это меньше или в районе 8 грн.

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Об этом во время пресс-конференции 14 сентября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Цена газа зафиксирована годовым контрактом НАК "Нафтогаз" на уровне 7,96 грн. Этот контракт действует до 1 мая 2022 года. Далее он пересматривается — и предлагается следующий годовой контракт. В большинстве газоснабжающих компаний цена также зафиксирована на уровне меньше или в районе 8 грн для бытовых потребителей", — заявил глава Кабмина.

Шмыгаль также отметил, что, несмотря на рекордные цены на газ на европейском рынке, в Украине стоимость для бытовых потребителей будет оставаться такой, как это предусмотрено годовым контрактом с газопоставщиком.

"Это очень важный момент, так как на сегодня цена бьет мировые рекорды. Цена на газ приближается и превышает уже по некоторым договорам 700 долларов — это более 20 тыс. грн за тысячу кубов. Соответственно, мы как правительство и "Нафтогаз как государственная компания выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей Украины цена на газ не изменится и будет оставаться, согласно подписанного годового контракта, 7,96 грн. Или если другие поставщики, то у них также годовой контракт, который действует в ценах, прописанных в договорах", — отметил премьер.

Относительно теплокоммунэнерго, там НАК "Нафтогаз" предложенная цена 7,44 грн для того, чтобы дать возможность удержать на должном уровне, как и в прошлом году было, тарифы на теплоснабжение и водоснабжение. То есть, по словам Шмыгаля, они также должны остаться неизменными.

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"НАК "Нафтогаз" дает трехлетний контракт с ценой 7,44 грн, а государство выполняет свои обязательства и гасит все задолженности по разнице в тарифах, а это более 30 млрд грн, которые правительство будет платить теплокоммунэнерго в начале этого отопительного сезона, чтобы дать возможность им очиститься от задолженностей и спокойно войти в отопительный сезон с возможностью брать кредиты и полноценно вести свою хозяйственную деятельность. Эти все шаги дают нам уверенность в надежном прохождении отопительного сезона. И главное, над чем мы работаем сейчас — это неизменность тарифов для людей. То есть наша задача — защитить людей от изменения тарифов в связи с одним из видов гибридной агрессии России против Европы, против Украины", — сказал глава правительства.

Напомним, в июле 2021 года НКРЭКУ приняла решение о том, что устанавливать тарифы на отопление в Украине теперь будет местная власть, а не правительство.

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