Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами на газ итепло для населения

Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами на газ итепло для населения

По его словам, предпосылок для их повышения на данный момент нет.

Премеьр-министр Денис Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами и ценами на коммунальные услуги для населения.

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Об этом он сообщил 24 сентября, во время Часа вопросов к правительству в Раде.

Так, по его словам, тарифы на газ для населения останутся неизменными.

"В мае мы запустили годовой продукт для людей, где цена на продукт составляет менее 8 грн. Независимо от колебаний на биржах или хабах эта цена не меняется весь отопительный сезон, до конца апреля 2022 года", — заявил глава Кабмина.

Что касается цен на тепло и горячую воду, которые сейчас устанавливают местные власти, объективных причин и оснований у местных руководителей повышать тарифы нет, подчеркнул Шмыгаль.

"Мы обеспечили все условия, чтобы повышения этих тарифов не было и будем на этом настаивать. "Нафтогаз" заключил трехлетний контракт по 7,42 грн за куб газа для этого отопительного сезона. Эта цена тоже не будет увеличиваться и не зависит от ситуации на биржах. Еще раз подчеркну, у местных руководителей нет объективных причин и оснований повышать тарифы на тепло и горячую воду. Они не должны вырасти относительно предыдущего отопительного сезона. Уже 70% теплокоммунэнерго заключили трехлетние контракты с "Нафтогазом"", — отметил премьер.

Напомним, в июле 2021 года НКРЭКУ приняла решение о том, что устанавливать тарифы на отопление в Украине теперь будет местная власть, а не правительство.

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