Шмыгаль рассказал, есть ли "конкретика" по поводу освобождения ЗАЭС

Международные партнеры пока не знают, когда россияне могут уйти из Запорожской АЭС.
Международные партнеры Украины пока не располагают конкретной информацией о планах России вывести оккупационные войска с территории Запорожской атомной электростанции.
Об этом заявил Денис Шмыгаль во время визита в Париж в эфире национального телемарафона, в слоте 1+1.
"Что касается освобождения Запорожской атомной станции: пока конкретики у наших партнеров, к сожалению, нет. Россияне пока чрезвычайно сложно относятся к этому объекту, и мы понимаем, что должны, как и всю нашу землю, освобождать все наши объекты, все наши города. Пока там работает наблюдательная миссия (МАГАТЭ. – Ред.), других новостей по состоянию на сегодняшний день нет", – сказал премьер.
Шмыгаль подтвердил, что МАГАТЭ собирается "в ближайшее время" направить постоянные технические миссии на все атомные станции в Украине. Он пояснил, что такой шаг очень важен с точки зрения безопасности украинских АЭС. Миссии должны обезопасить станции и фиксировать все возможные обстрелы или диверсии со стороны российских захватчиков.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о существовании соглашения о выводе вооружения из Запорожской АЭС. Он сообщил, что сейчас ведутся переговоры по условиям вывода.
Военный эксперт Роман Свитан не исключает следующий "жест доброй воли" российских войск из Запорожской АЭС.
Ранее ТСН.ua разбирался, какова сегодня ситуация на Запорожской АЭС и могут ли оккупанты покинуть станцию.
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