Шмыгаль рассказал, есть ли "конкретика" по поводу освобождения ЗАЭС

Международные партнеры пока не знают, когда россияне могут уйти из Запорожской АЭС.

Международные партнеры Украины пока не располагают конкретной информацией о планах России вывести оккупационные войска с территории Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил Денис Шмыгаль во время визита в Париж в эфире национального телемарафона, в слоте 1+1.

"Что касается освобождения Запорожской атомной станции: пока конкретики у наших партнеров, к сожалению, нет. Россияне пока чрезвычайно сложно относятся к этому объекту, и мы понимаем, что должны, как и всю нашу землю, освобождать все наши объекты, все наши города. Пока там работает наблюдательная миссия (МАГАТЭ. – Ред.), других новостей по состоянию на сегодняшний день нет", – сказал премьер.

Шмыгаль подтвердил, что МАГАТЭ собирается "в ближайшее время" направить постоянные технические миссии на все атомные станции в Украине. Он пояснил, что такой шаг очень важен с точки зрения безопасности украинских АЭС. Миссии должны обезопасить станции и фиксировать все возможные обстрелы или диверсии со стороны российских захватчиков.