Шмыгаль рассказал, как будет работать Министерство возвращения украинцев из-за границы

Целью создания Министерства возвращения украинцев является поощрение людей возвращаться домой.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции во вторник, 10 сентября.

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Шмыгаль отметил, что процесс возвращения украинцев должен быть организован и скоординирован, поэтому "в этом есть идея создания Министерства, которая поможет скоординировать миллионы украинцев за рубежом, вернуть миллионы украинцев домой и реализовать эту стратегию".

По его словам, за границей находится 7,5 миллиона украинцев.

"Как мы будем это делать? Мы сейчас работаем над тем, как в реальности имплементировать эти идеи для того, чтобы это было эффективно и действительно работало. Мы понимаем, где больше всего украинцев в европейских странах, и понимаем, как организовать это по миру", – подчеркнул он.

Напомним, на пресс-конференции 27 августа Владимир Зеленский заявил о необходимости возвращать в Украину взрослых и детей.

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