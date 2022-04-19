Шмыгаль рассказал о помощи украинскому бизнесу в секторе высоких технологий

Шмыгаль рассказал о помощи украинскому бизнесу в секторе высоких технологий

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил о дополнительном стимуле для развития высоких технологий в Украине.

Обеспечение армии, восстановление разрушенных городов, социальные выплаты просто невозможны без работающей экономики.

Об этом напомнил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 19 апреля.

"По сравнению с мартом, мы действительно фиксируем в некоторой степени положительную динамику восстановления. Налоговые, кредитные и регуляторные изменения, которые мы запустили, помогают бизнесу держаться и возобновлять работу. За последнюю неделю подано более 2,5 тысячи заявок от различных предприятий на получение кредитов под 0% в рамках программы "5-7-9", – отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что налоговые и регуляторные льготы для бизнеса стали основой экономической политики военного времени.

По его словам, заработавший в этом году правовой режим Дія City расширяют, добавляя следующие виды технологической деятельности:

разработка и техподдержка продуктов карточных платежных систем;

производство электронных компонентов и плат, компьютеров и оборудования;

работа облачных дата центров и т. д.

"Этим решением мы даем хороший дополнительный стимул для развития сферы высоких технологий в Украине", – добавил он.

Ранее Шмыгаль призвал украинцев поддерживать отечественный бизнес – особенно малых и средних предпринимателей, поскольку так можно помочь перезапустить экономику.

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