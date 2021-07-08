Шмыгаль рассказал об основных направлениях деятельности правительства в Украине

Глава правительства подчеркнул, что Украина нацелена на продолжение активного сотрудничества с ЕС в вопросе "промышленного безвиза".
8 июля на конференции по вопросам реформ премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о приоритетных направлениях деятельности правительства, которые закреплены в Национальной экономической стратегии до 2030 года, а также о результатах, которые ощутимы уже сейчас.
Об этом глава правительства сообщил в Telegram.
Открывая 8 июля в Вильнюсе вступительную сессию Международной конференции по вопросам реформ в Украине, Шмыгаль отметил основные направления в работе правительства:
"Улучшение инвестиционной привлекательности, движение к "таможенному безвизу", запуск рынка земли и развитие государственно-частного партнерства — лишь часть основных векторов нашей работы", — отметил премьер.
Глава правительства сообщил, что вскоре планируется создать Институт уполномоченного по дерегуляции и максимально упрощать все разрешительные процедуры и ограничения для бизнеса.
Напомним, в Кабмине рассказали, что будет с отопительным сезоном в Украине в этом году. Подготовка к отопительному сезону уже началась, говорит Шмыгаль.