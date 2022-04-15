Шмыгаль рассказал, сколько в Украине будут получать вынужденные переселенцы

Шмыгаль рассказал, сколько в Украине будут получать вынужденные переселенцы

Так, правительство выделяет по 2 тысячи гривен каждому взрослому и по 3 тысячи на каждого ребенка в семье, вынужденной переехать.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что государство полностью обеспечивает людей на прифронтовых и деоккупированных территориях, а также помогает временно перемещенным лицам.

Об этом глава правительства 15 апреля отметил в своем видеообращении.

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"Государство продолжает снабжать людей на прифронтовых и деоккупированных территориях помощью в виде еды, медикаментов и других товаров первой необходимости. Государство уже закупило продуктовых наборов для бесплатной раздачи на 5 млрд грн и привлекло к процессу более 700 отечественных предприятий", — сообщил Шмигаль.

По его словам, сегодня также продолжают работу программы для вынужденных переселенцев. Так, правительство выделяет по 2 тысячи гривен каждому взрослому и по 3 тысячи на каждого ребенка в семье, вынужденной переехать.

"На выплаты такой помощи уже направлено 578 миллионов гривен. За счет этих средств помощь получат около 155 тысяч внутренне перемещенных лиц", — отметил глава правительства.

Кроме того, правительство совместно с Организацией объединенных наций запускает еще две программы выплат. Решение об этом было принято 15 апреля на заседании Кабинета министров.

"По нашим договоренностям, вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2 200 грн каждый месяц на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение 3-х месяцев ", — отметил Шмигаль.

Также Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев будет отдельно помогать малообеспеченным пенсионерам из числа вынужденных переселенцев. Им также будет дополнительно выплачиваться по 2 200 грн.

"Планируем охватить этими выплатами от доноров около 700 тысяч внутренне перемещенных лиц", — сказал глава правительства.

Параллельно с этим правительство продолжает стимулировать восстановление деловой активности и занятости — выделяется дополнительно почти 1,3 млрд грн из резервного фонда для Фонда соцстрахования, чтобы обеспечить выплаты пособия по безработице.

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