Шмыгаль рассказал, сколько в Украине забронированных лиц

По словам премьера, эта цифра является фиксированной.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что от мобилизации в Украине забронировано 900-950 тысяч человек.
Об этом он рассказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает "Интерфакс-Украина".
"По состоянию на сегодняшний день забронировано, чтобы не давать точного количества, менее миллиона — в районе между 900 и 950 тыс. человек", — отметил премьер.
Он также отметил, что эта цифра фиксирована и не влияет на мобилизационные процессы, которые осуществляют Генштаб и Министерство обороны.
Напомним, в правительстве сделали заявление о бронировании зарубежных украинцев.
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