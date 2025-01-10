Шмыгаль рассказал, сколько в Украине забронированных лиц

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что от мобилизации в Украине забронировано 900-950 тысяч человек.

Об этом он рассказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодняшний день забронировано, чтобы не давать точного количества, менее миллиона — в районе между 900 и 950 тыс. человек", — отметил премьер.

Он также отметил, что эта цифра фиксирована и не влияет на мобилизационные процессы, которые осуществляют Генштаб и Министерство обороны.

Напомним, в правительстве сделали заявление о бронировании зарубежных украинцев.

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