Шмыгаль: Российские террористы атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях

РФ дронами и ракетами пыталась атаковать объекты энергетики в трех областях Украины.

Сегодня утром, 17 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях. Зафиксировано также 5 "прилетов" в Киеве.

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Об этом сообщила премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре на Днепропетровщине и Сумщине. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки. Сейчас все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения", — проинформировал он.

Денис Шмигаль также отметил, что у каждого региона есть план антикризисного реагирования. а также попросил украинцев экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы.

Атака дронами-камикадзе Киева:

Напомним, что понедельник17 октября утром в центре Киева раздались взрывы, над одним из нежилых зданий поднялись клубы дыма. На месте "прилета" начался пожар.

Городской глава Киева опубликовал фотографию с обломками одного из иранских дронов-камикадзе, атаковавших столицу.

Из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева, где произошел взрыв в результате атаки дронами, извлекли тело погибшей женщины. Позже спасатели спасли пенсионерку.

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