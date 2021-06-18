Шмыгаль считает предписание НАПК об увольнении главы "Нафтогаза" незаконным

По словам премьер-министра, НАПК своим предписанием требует от главы Кабмина нарушить законы Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился в суд по поводу предписания НАПК, поскольку оно не соответствует законодательству Украины. Такое объяснение он опубликовал в пятницу, 18 июня, на своей Facebook-странице.

Премьер-министр утверждает, что своим предписанием Национальное агентство по предупреждению коррупции фактически "требует нарушить законы Украины и отменить отдельные пункты распоряжения Кабинета Министров". В частности, это касается прекращения действия контракта с председателем правления "Нафтогаза".

Глава правительства отметил, что Кабинет Министров Украины является коллегиальным органом, постановления и распоряжения которого премьер-министр только утверждает. "Премьер-министр не может единолично отменить распоряжение, как того требует НАПК. Это прямо противоречит нормам Конституции Украины и закона "О Кабинете Министров Украины", — отметил Денис Шмыгаль.

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Кроме того, по словам премьер-министра, в своем предписании НАПК ссылается на статью 26 закона Украины "О предотвращении коррупции", требуя отменить отдельные пункты распоряжения Кабмина Министров и прекратить действие контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз".

"При этом в статье 26 этого закона четко прописано, что НАПК должен обращаться в суд, если считает необходимым отменить контракт", — отметил Шмыгаль, напомнив, что исковое заявление о незаконности предписания НАПК уже находится в суде.

Напомним, Окружной административный суд города Киева вынес определение об обеспечении административного иска путем приостановления действия предписания НАПК до вступления в законную силу решения суда по существу дела.

В юридическом департаменте "Нафтогаза" уверяют, что предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое выявило нарушения закона при назначении Юрия Витренко главой государственной компании, является необоснованным.

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