Шмыгаль сделал резкое заявление об интеграции Украины в ЕС

Полноправное членство в ЕС имеет решающее значение для всех украинцев.

Украина не согласится на вариант медленной интеграции в ЕС, ведь в течение двух лет будет полностью готова стать полноправной частью Европейского Союза.

Об этом в интервью Politico сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Киев стремится стать "полноправным кандидатом на полноправное членство" в Европейском Союзе, заявил он.

Шмигаль выступил с заявлением о полноправном членстве в ЕС в то время, когда дебаты о расширении обостряются накануне ряда ключевых встреч, которые пройдут в ближайшие месяцы.

Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полного членства в ЕС, который базируется на четырех разных концентрических кругах членства. Это могло стать основой для постепенной интеграции.

Шмыгаль, однако, ясно дал понять, что Украина не согласится на вариант медленной интеграции.

“Мы прилагаем максимум усилий, чтобы Украина стала полноправным членом Европейского Союза. Это имеет решающее значение для всех украинцев», – отметил он.

Отметив, что расширение ЕС — это, наконец, политическое решение стран-членов, он добавил: "Я уверен, что в течение двух лет мы будем полностью готовы быть частью Европейского Союза".

В то время как восемь стран получили статус кандидатов на вступление в ЕС, включая группу стран на Западных Балканах, годами ожидавших следующий шаг в процессе вступления, Шмыгаль утверждает, что Украина имеет уникальные аргументы в пользу членства в Евросоюзе.

“Мы хотим быть полноправным членом, потому что Украина сегодня уникальная страна в мире, которая заплатила такую огромную цену за свое желание стать членом Европейского Союза. Никакая другая страна-кандидат на вступление в Европейский Союз никогда не имела такой огромной поддержки населения — более 90 процентов — желающих, стремящихся и желающих стать полноправным членом объединенной Европы», — резюмировал премьер.

Напомним, глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что Евросоюз может начать переговоры с Украиной о членстве к Рождеству.

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