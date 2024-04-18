Шмыгаль сделал тревожное заявление о вероятности Третьей мировой войны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что будет Третья мировая война, если Украина проиграет войну с Россией, и призвал Конгресс США принять законопроект о помощи, который давно завис в воздухе.

Если Украина проиграет войну с Россией, то, наконец, может начаться "Третья мировая война".

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью BBC.

По его словам, если "Украина падет", то "глобальная система безопасности будет разрушена" и всему миру придется искать новую систему безопасности.

"Или будет много конфликтов, много подобных войн, и, в конце концов, это может привести к Третьей мировой войне", — добавил премьер.

Шмыгаль выразил "осторожный оптимизм" по поводу того, что Конгресс США сможет выделить Киеву 61 млрд. долларов. Палата представителей должна проголосовать за это 20 апреля.

"Эти деньги нам нужны вчера, не завтра, не сегодня", – сказал Шмыгаль о помощи США.

Как отмечает BBC, это не впервые, когда Украина выступает с таким тревожным предупреждением о последствиях своего потенциального поражения. В прошлом году президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия выиграет войну, она может затем вторгнуться в Польшу, что спровоцирует Третью мировую войну.

Напомним, издание The Telegraph выпустило громкую статью, в которой говорится, что полномасштабная война России в Украине является частью Третьей мировой войны, противостоящей авторитарным государствам. Это Россия и ее союзники – Китай, Иран и Северная Корея. Против диктатуры стоит демократия – это большинство западных стран и, порой, Соединенные Штаты.

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