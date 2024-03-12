Шмыгаль сделал важное заявление о вступлении Украины в ЕС

По его словам, мы стали еще на шаг поближе к старту переговоров.

Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Евросоюз. Предложения по этому поводу уже представлены Совету Европейского Союза.

Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как стало известно, Еврокомиссия утвердила переговорную рамку вступления Украины в ЕС. Соответствующие предложения представлены Совету ЕС.

“Мы стали еще на шаг ближе к старту переговоров и нашему членству в Европейском Союзе. Этот шаг – свидетельство достижений Украины, нашей трансформации и того факта, что Украина обязательно будет членом ЕС. Приоритет нашего правительства — сделать так, чтобы это произошло как можно быстрее”, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, что в Украине планируют сократить минимум пять министерств из 19 имеющихся. В первую очередь речь идет об объединении "социальных" министерств.

Читайте также: