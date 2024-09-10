Шмыгаль сделал заявление об отключениях света зимой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока некорректно прогнозировать, сколько зимой не будет света и будут ли отключения вообще. У России есть террористические планы, но и украинские энергетики готовятся к атакам.

Об этом глава правительства сказал на пресс-конференции 10 сентября.

Шмыгаль прокомментировал прогнозы по продолжительности отключений электроэнергии зимой.

"Никто сегодня не может сказать о 4 часах, 16 часах или совсем без отключений. Потому что у россиян есть свои террористические планы уничтожения нашей энергетической инфраструктуры", – сказал премьер.

Он заверил украинцев, что страна пройдет будущую зиму. Но как именно это произойдет – станет ясно только во время отопительного сезона.

"Сегодня предсказывать и делать сенсационные заявления абсолютно неправильно, и мы так делать не будем", – добавил глава правительства.

Шмыгаль также сообщил, что Украина защищает энергетические объекты разными уровнями защиты. На сегодняшний день большинство объектов уже имеет определенную защиту. Кроме пассивной защиты (габионы, бетонные сооружения) большинство энергообъектов находятся в радиусе действия различных систем противовоздушной обороны.

К слову, ранее глава Минэнерго Герман Галущенко назвал "вбросами" заявления о том, что зимой в Украине отключения света могут продолжаться по 18-20 часов.

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