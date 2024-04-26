Шмыгаль сообщил, на какой период утверждена льготная цена на газ для поставщиков тепла и горячей воды

Также "Нефтегаз" продлил действие льготной цены на газ для населения.

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил об утверждении постановления, которое сохраняет льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета.

Об этом говорилось в заявлении Дениса Шмыгаля 26 апреля.

Также на этой неделе государственный "Нефтегаз" продлил действие льготной цены на газ для населения. Она по-прежнему будет составлять 7 грн. 96 коп. за куб голубого топлива.

"Сегодня правительство принимает решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения. 2 гривны 64 копейки за киловатт. Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая", — говорится в сообщении. .

Напомним, ранее, 9 апреля, на заседании правительства обсуждалась энергетическая безопасность. Известно, что к следующей зиме планируется минимизировать риски для энергосектора.

Читайте также: