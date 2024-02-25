Шмыгаль сообщил, на какую финансовую помощь от США Украина рассчитывает в этом году

В этом году Украина будет испытывать дефицит бюджета в размере 37 миллиардов долларов, полагаясь на помощь западных партнеров.

Украина рассчитывает получить $11,8 млрд. экономической поддержки в этом году от Соединенных Штатов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 25 февраля, передает Reuters.

В этом году Украина будет испытывать дефицит бюджета в размере 37 миллиардов долларов, полагаясь на помощь западных партнеров при защите от российского вторжения.

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Денис Шмыгаль на конференции в Киеве выразил надежду, что законодатели США примут долгожданную экономическую и военную помощь.

Украина также рассчитывает получить 18 млрд евро от программы ЕС для Украины, утвержденной в начале этого года.

Напомним, по словам министра финансов Украины, украинские граждане пока не испытывают проблем из-за недостаточной финансовой поддержки Украины западными партнерами, но ситуация может измениться во втором полугодии.

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