Шмыгаль встретился с пророссийским премьером Словакии: смог ли он склонить Фицо в пользу Украины

По мнению главы правительства Украины, сегодняшняя встреча усугубит двусторонние отношения со Словакией.
По итогам встречи украинский премьер Денис Шмыгаль и словацкий коллега Робертом Фицо, имеющий пророссийскую позицию, подписали совместное заявление.
Об этом сообщил премьер-министр Украины на странице в телеграмм-канале.
По мнению главы правительства Украины, это заявление "усилит наши двусторонние отношения на основе взаимного доверия и уважения". В частности, по итогам переговоров страны:
- подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины в пределах ее международно признанных границ.
- отметили жесткую и последовательную поддержку Словацкой Республики европейской интеграции Украины.
- выразили поддержку Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.
- отметили важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначения Вице-премьер-министра по плану восстановления, устойчивости и экономики знаний Словацкой Республики.
- подтвердили важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины.
- отметили важность совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, повышению транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.
- подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.
Напомним, в среду, 23 января, Денис Шмыгаль встретился с премьером Словакии Фицо в Ужгороде.
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