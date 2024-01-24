Шмыгаль встретился с пророссийским премьером Словакии: смог ли он склонить Фицо в пользу Украины

По мнению главы правительства Украины, сегодняшняя встреча усугубит двусторонние отношения со Словакией.

По итогам встречи украинский премьер Денис Шмыгаль и словацкий коллега Робертом Фицо, имеющий пророссийскую позицию, подписали совместное заявление.

Об этом сообщил премьер-министр Украины на странице в телеграмм-канале.

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По мнению главы правительства Украины, это заявление "усилит наши двусторонние отношения на основе взаимного доверия и уважения". В частности, по итогам переговоров страны:

подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины в пределах ее международно признанных границ.

отметили жесткую и последовательную поддержку Словацкой Республики европейской интеграции Украины.

выразили поддержку Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

отметили важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначения Вице-премьер-министра по плану восстановления, устойчивости и экономики знаний Словацкой Республики.

подтвердили важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины.

отметили важность совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, повышению транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.

Напомним, в среду, 23 января, Денис Шмыгаль встретился с премьером Словакии Фицо в Ужгороде.

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