Шмыгаль заверил, что тотальных локдаунов в Украине больше не будет

Бизнес сможет работать в "красных" зонах карантина при 100% вакцинации работников.
Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства, пишет РБК-Украина.
"Благодаря запуску бесплатной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в "красных" зонах, если его работники вакцинированы на 100%", — сказал Шмигаль.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним:
По состоянию на 29 декабря два региона попали в оранжевую зону эпидемической опасности. Речь идет о Донецкой и Черниговской областях.
Еще две области пока остаются "красными" – Волынская и Запорожская. Однако это не надолго, поскольку на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено с полуночи 30 декабря 2021 установить на территории этих двух регионов "желтый" уровень эпидемической опасности.
С 23 декабря на территории Киевской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей начали действовать ограничения, установленные для "желтой" зоны карантина.
Читайте также: