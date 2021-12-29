Шмыгаль заверил, что тотальных локдаунов в Украине больше не будет

Шмыгаль заверил, что тотальных локдаунов в Украине больше не будет

Бизнес сможет работать в "красных" зонах карантина при 100% вакцинации работников.

Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства, пишет РБК-Украина.

"Благодаря запуску бесплатной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в "красных" зонах, если его работники вакцинированы на 100%", — сказал Шмигаль.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

По состоянию на 29 декабря два региона попали в оранжевую зону эпидемической опасности. Речь идет о Донецкой и Черниговской областях.

Еще две области пока остаются "красными" – Волынская и Запорожская. Однако это не надолго, поскольку на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено с полуночи 30 декабря 2021 установить на территории этих двух регионов "желтый" уровень эпидемической опасности.

С 23 декабря на территории Киевской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей начали действовать ограничения, установленные для "желтой" зоны карантина.

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