Шмыгаль заявил, что центры вакцинации от COVID должны работать постоянно

Некоторые пункты прекратят работу из-за праздников.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что центры вакцинации от коронавируса должны работать постоянно.

Такое мнение глава Кабмина выразил во время заседания 18 августа.

По словам Шмыгаля, пункты вакцинации должны работать на выходные и в праздничные дни. Ведь люди должны иметь возможность вакцинироваться от COVID-19 в удобное для них время.

"Важно, чтобы на выходные и в праздничные дни люди имели возможность вакцинироваться. В течение выходных и праздничных дней пункты должны работать постоянно и бесперебойно", — заявил Шмыгаль.

Как сообщалось, в Киеве Центры вакцинации от коронавируса не будут работать два дня. В связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа не будут работать Центр массовой вакцинации (в МВЦ) и прививочные пункты в медицинских учреждениях столицы.

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