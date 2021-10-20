Шмыгаль заявил, что Украина полностью готова к отопительному сезону

Голубого топлива в подземных хранилищах хватит для прохождения отопительного сезона.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина полностью готова к началу отопительного сезона.

Об этом он заявил сегодня, 20 октября, во время заседания Кабмина.

По его словам, "вся страна зимой будет с теплом". Он заверил, по данным "Нафтогаза", голубого топлива в подземных хранилищах хватит для прохождения отопительного сезона.

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"По данным НАК" Нафтогаз ", в украинских подземных газовых хранилищах закачано почти 19 млрд кубов голубого топлива. Этого абсолютно достаточно, чтобы пройти отопительный сезон", — отметил Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что Украина готова к развитию различных сценариев, несмотря на газовый кризис в Европе.

"Мы готовы к разным сценариям. Ведь мы понимаем, что Европу охватил энергетический кризис, который напрямую связен со стороны РФ. Украина абсолютная готова к отопительному сезону", — сказал Шмыгаль.

Ранее писали, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, што Украине хватит газа. По его словам, цена природного газа для населения от поставщика НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 8 грн за 1 куб. м., хотя при нынешней ситуации на европейском рынке в большинстве могла бы уже достичь, как минимум, 50 грн за 1 куб. м.

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