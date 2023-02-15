Шмыгаль заявил, что в Украине уже не отключают свет, кроме трех областей

Из-за обстрелов отключения света могут быть в отдельных населенных пунктах, куда еще не дошли ВСУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине практически не применяются отключения электроэнергии, кроме Одессы, Херсона и Харькова.

Об этом глава правительства сказал на церемонии спецпогашения почтовых марок "Воины света. Воины добра" 15 февраля.

"Сегодня практически нет отключений по всей территории Украины, – только в некоторых: в Одессе, Херсоне и Харькове", – сообщил Шмыгаль.

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"Из-за артиллерийских обстрелов могут быть незначительные отключения в отдельных населенных пунктах, куда еще не дошли наши воины. Но они там будут и свет и тепло будут у всех украинцев", — подчеркнул премьер.

Напомним, в "Укрэнерго" утром 15 февраля сообщили, что в энергосистеме нет дефицита мощностей, электростанции производят достаточно энергии, чтобы покрыть потребление, поэтому отключений света не прогнозировалось.

Как заявил глава Госинспекции энергонадзора Руслан Слободян, в Украине прекратят отключение света в случае отсутствия новых ракетных и дроновых атак со стороны России.

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