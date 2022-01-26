Шмыгаль заявил, что в условиях угрозы вторжения РФ в Украины достаточно ресурсов для поддержки экономики

Украина получает международную поддержку от партнёров.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в условиях эскалации со стороны России, накопившей свои войска возле украинской границы, ситуация в экономике есть и будет стабильной. В Украины, по его словам, достаточно ресурсов для поддержания макроэкономической и макрофинансовой стабильности.
Об этом он сказал сегодня на заседании правительства.
"В условиях эскалации со стороны агрессора в Украины достаточно ресурсов для поддержки макроэкономической и макрофинансовой стабильности. Речь идет о золотвалютных резервах, о средствах на текущих счетах, об исполнении бюджета и о выполнении всех обязательств перед гражданами, перед инвесторами, перед бизнесом. Кроме того, мы получаем дополнительную поддержку от международных партнеров не только по военной линии, но и для поддержания стабильности нашей экономики", – пояснил Шмыгаль.
В то же время он отметил, что угроза вторжения РФ существует с 2014 года. Но, несмотря на это, у правительства есть все необходимые ресурсы, чтобы ситуация в экономике оставалась стабильной.
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