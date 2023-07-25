Сходил в военкомат и попал в розыск: на Черкасчине мужчина придумал хитрый способ избежать мобилизации

В Черкасской области мужчина принес в военкомат документы о том, что он якобы учится за границей. Однако информация об этом не подтвердилась и теперь его разыскивают.

Об этом сообщила прокуратура Черкасской области.

По данным следствия, 27-летний житель Черкасской области обратился в Уманский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки, предоставив поддельные документы об обучении за границей. Таким образом он хотел получить отсрочку от мобилизации и уехать за границу.

Впоследствии сотрудники военкомата проверили предоставленные документы и обнаружили, что они фальшивые. 27-летнего уклониста теперь разыскивают правоохранители. Ему инкриминируют использование заведомо подложных документов (ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Мужчине грозит штраф, ограничение свободы или арест до 6 месяцев.

Напомним, в Тернопольской области судили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации, аргументируя это страхом за свою жизнь и здоровье. За это он получил испытательный срок.

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