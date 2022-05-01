Сходили в атаку, а затем на концерт Кобзона: более 80 оккупантов уничтожили бойцы тактической группировки "Восток"

Российские оккупанты атаковали позиции ВСУ на востоке Украины.
В результате ВСУ дали отпор российским захватчикам и отправили в ад.
Об этом сообщают в тактической группировке "Схід".
"В течение суток, 30 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход" российские фашистские войска совершили 6 атак. Потери врага составляют:
- личного состава – 81
- танки – 3
- БМП – 6
- БТР – 5
- минометный расчет – 1
- АТТ – 5
- самолетов – 1
- БПЛА – 1", – говорится в сообщении.
Напомним, что украинские воины батальона "Сармат" в Донецкой области отмолотили российских кафиров, которые попытались пойти в наступление. Вражеской атаке предшествовал ночной обстрел из минометов, танков, артиллерии и гранатометов. После этого утром на горизонте появилась бронетехника и пехота оккупантов.
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