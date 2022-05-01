Сходили в атаку, а затем на концерт Кобзона: более 80 оккупантов уничтожили бойцы тактической группировки "Восток"

Сходили в атаку, а затем на концерт Кобзона: более 80 оккупантов уничтожили бойцы тактической группировки "Восток"

Российские оккупанты атаковали позиции ВСУ на востоке Украины.

В результате ВСУ дали отпор российским захватчикам и отправили в ад.

Об этом сообщают в тактической группировке "Схід".

"В течение суток, 30 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход" российские фашистские войска совершили 6 атак. Потери врага составляют:

личного состава – 81

танки – 3

БМП – 6

БТР – 5

минометный расчет – 1

АТТ – 5

самолетов – 1

БПЛА – 1", – говорится в сообщении.

Напомним, что украинские воины батальона "Сармат" в Донецкой области отмолотили российских кафиров, которые попытались пойти в наступление. Вражеской атаке предшествовал ночной обстрел из минометов, танков, артиллерии и гранатометов. После этого утром на горизонте появилась бронетехника и пехота оккупантов.

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