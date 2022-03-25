Сходят с ума, бегут в Крым и мечтают о возвращении: СБУ перехватила разговор российского оккупанта

Захватчик жалуется, что 25 марта он уже должен был вернуться в РФ, однако их до сих пор не вывезли.

Российские оккупанты планировали уже к 25 марта вернуться домой, однако сейчас они жалуются на массовые смерти и планируют стать дезертирами.

Также читайте Украинские защитники отбили наступление оккупантов в Изюме и под Броварами

Об этом говорится в перехваченном СБУ разговоре российского оккупанта.

"Мечты российских захватчиков разбиваются так же быстро, как мифы о непобедимой армии "асвабадителей". Да, оккупанты надеялись 25 марта уже вернуться домой. По крайней мере, им это обещали. А сегодня их единственная надежда на спасение – попасть под потенциальную ротацию", — говорится. в сообщении.

В перехваченном СБУ разговоре российский захватчик жалуется, что 25 марта он уже должен был вернуться в РФ, однако их до сих пор не вывезли.

"Количество погибших впечатляет. Путинский воин признается, что захватчики просто убегают под постоянным огнем наших защитников. Оккупанты даже недавно покинули своих командиров, потом искали их, но те "скорее всего, попали в плен или погибли". И тут же рассказывает о прапорщике, у которого "поехала крыша", поэтому у него пришлось забрать оружие. Поэтому дезертирство — обычная вещь. Часть оккупантов уже сбежали в Крым. "Зато живы", — отвечает жена. И правильно говорит! Это ваш шанс сохранить свою жизнь! Мы будем гнать вас со своей земли! И мы обязательно победим!", — сообщили в СБУ.

Читайте также: