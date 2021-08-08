"Шок, боль и печаль": реакция украинского общества на смерть легендарного художника Александра Ройтбурда

Александр Ройтбурд умер на 60-м году жизни.

На 60-м году жизни в воскресенье, 8 августа, умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Успешный художник, чье имя известно всему миру, смог "поднять из руин" Одесский музей, который он получил в запущенном состоянии. За большой вклад в развитие искусства Ройтбурдом кто-то увлекался, другие — не воспринимали и несколько раз пытались лишить руководящей должности в музее.

Политики, художники, актеры, друзья и знакомые художника потрясены горкой новостью о смерти Александра Ройтбурда и выражают свое сочувствие на страницах в Сети. ТСН.ua собрал реакцию украинского общества на печальное известие о смерти выдающегося художника Александра Ройтбурда.

Сегодня украинское общество в скорби из-за трагической новости. В Сети украинцы выражают соболезнования из-за смерти Александра Ройтбурда, отмечая, что - это шок и невосполнимая потеря для страны.

В частности, одним из первых о смерти Ройтбурда сообщил украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов, которого в 2018 году поддержал художник.

В комментарии под постом Сенцова много украинцев выражают свои соболезнования:

Шок, боль и печаль

Светлая память!

Господи, что же за лето также страшное! Светлая память незаурядному художнику!

Грустно... Для Украины большая потеря. Светлая память.

Большая потеря

Как так? Шок. Печаль. Боль.

В свою очередь, журналист и нардеп Николай Княжицкий сообщил, что Александр Ройтбурд умер из-за онкологии.

"Умер Александр Ройтбурд. Онкология. Светлая память. Большой художник, человек, который умел расти, любил искусство и Украине. Сочувствие близким", — написал Княжицкий.

Под его постом также выразила свои соболезнования украинская певица Мария Бурмака: "Я вот сейчас думаю о том, что он такой был один. Кто-то восхищался, кто-то не воспринимал, кто с ним боролся. Но вот он ушел. И осознаешь, какой величины это была фигура. Пусть душа его покоится".

Политик Борислав Береза, который тоже выразил свои соболезнования, заметил, что смерть Александра Ройтбурда — это огромная потеря для всех нас и для Украины. Политик написал довольно чувствительный пост, отметив, что многие больше не смогут поговорить с известным художником о серьезных вещах и встретиться с ним на его выставках. Он вспоминает Александра Ройтбурда как хорошего, гениального, талантливого, отзывчивого, человечного, мудрого, привлекательного человека.

"Умер человек, который для меня был одним из образцов для подражания. Могут радоваться мрази из областного одесского ОПЗЖ, которые воевали против его назначения на должность руководителя Одесского художественного музея и поливали его "чернухой". В смерти Ройтбурда есть и их доля участия. Искренне расстроятся все те, кто видел, в которую жемчужину Саша превратил музей. Еще больше беспокоиться те, кто теперь будет лишен возможности весело поговорить с ним о серьезных вещах. Многим будет не хватать встреч с ним на его выставках и его рассказов за бокалом вина. Будут грустить его друзья. И здесь никаких слов не хватит, чтобы описать боль утраты. Это огромная потеря для всех нас и для Украины", — написал Борислав Береза.

Не осталась в стороне и актриса Ирма Витовская, которая написала: "Александр Ройтбурд..Який печальное утро... Прощайте, Гений .. Светлая память".

Также свои соболезнования выразил украинский политический деятель, бывший заместитель министра культуры Ирина Подоляк.

"Саша ... дорогой ... как горько ... Царство небесное ... Александр Ройтбурд RIP", — написала она.

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Почему уволили Александра Ройтбурда и как общество требует его возвращения

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