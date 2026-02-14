Шок для НАТО: как украинцы разгромили подразделения Альянса на учениях (видео)

Бойцы, участвовавшие в учениях. Фото 412 бригада Nemesis

Реклама

Военные учения в Эстонии показали неготовность НАТО к современной войне дронов — на них украинские военные разгромили подразделения Альянса. Такая информация появилась на страницах The Wall Street Journal.

Как это происходило, рассказали бойцы 412 отдельной бригады Nemesis Сил беспилотных систем, участвовавших в этих учениях.

Обучение проходило в мае прошлого года. Тогда небольшая группа украинских экипажей БПЛА смогла за день разгромить группировку «условного противника», состоявшую из подразделений войск НАТО.

Реклама

В состав украинской команды входили бойцы подразделений Сил беспилотных систем: операторы бомберов 412 бригады Nemesis и экипажи FPV 427 бригады Rarog. Также с украинской стороны в учениях принимали участие операторы FPV Интернационального легиона ГУР и системы ситуационной осведомленности Delta. В общей сложности в учениях участвовало более 16 тысяч военнослужащих из 12 стран-членов НАТО, а также из Украины.

По одному из сценариев учений многотысячная боевая группа НАТО совершала наступление.

На стороне условного противника действовала украинская команда экипажей БПЛА.

По словам наших бойцов, наступательная группировка НАТО совершила ряд ошибок: перемещала технику большими группами, не проводила должной маскировки, пехотные подразделения не пытались скрыться при приближении БПЛА, не проверяли дороги на наличие минирования перед началом движения колонн.

Реклама

«Мы выполняли задачи по поражению и уничтожению сил условного противника, миновали логистические пути и доставляли дружественным подразделениям разные грузы. Противника обнаруживал экипаж аэроразведки на комплексе Vector. Украинская команда разгромила наступательные группы, которые не были готовы к массовому поражению разными комплексами БПЛА», — вспоминает боец 412 бригады позывным Ник, участвовавший в учебе.

По его словам, обучение показало, что реалии современной войны диктуют новые правила, к которым западные партнеры не совсем готовы. Тактика механизированных штурмов с большим количеством техники уже не актуальна.

«И каждый находящийся на поле боя должен понимать, что сейчас основная угроза идет с неба. Обратную связь и свои комментарии мы предоставили партнерам», — подчеркнул Ник.

Бывший командир Центра военной разведки Эстонии Стэн Рейманн добавил, что результаты этих учений стали «настоящим шоком» для сил НАТО. По его словам, обучение продемонстрировали, как Украина может способствовать общеевропейской безопасности.

Реклама

Дата публикации 22:26, 14.02.26 Количество просмотров 6 На учениях украинские военные разгромили подразделения НАТО с помощью дронов

Ранее британский эксперт рассказал, что российское ПВО благодаря войне в Украине стало смертельной угрозой для НАТО.