Шок на Ивано-Франковщине: женщина убила свекровь и привлекла к преступлению своего сына

Следственные действия. Фото: полиция Ивано-Франковской области

Реклама

На Ивано-Франковщине правоохранители оперативно разоблачили жительницу Бурштына, которую подозревают в убийстве 65-летней свекрови. По версии следствия, причиной преступления стали корыстные мотивы.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

26 сентября около 11:00 в полицию обратилась женщина, заявив, что не может связаться со свекровью — уроженкой Донецкой области, которая жила в Бурштыне. Она сообщила, что та не отвечает на звонки и не открывает дверь. На вызов выехали следственно-оперативная группа, следователи и оперативники.

Реклама

В квартире правоохранители обнаружили тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти. Началось расследование: проверяли круг знакомых, изучали записи с камер видеонаблюдения и опрашивали свидетелей.

В конце концов выяснилось, что к преступлению причастна сама заявительница — невестка погибшей. По данным следствия, она заранее спланировала убийство, чтобы завладеть деньгами свекрови, и даже привлекла к противоправным действиям своего малолетнего сына.

Подозреваемую задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Ей объявили о подозрении по ч. 2 п. 6 ст. 115 УКУ — умышленное убийство из корыстных побуждений. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Женщине грозит до 15 лет заключения. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Реклама

Следственные действия. Фото: полиция Ивано-Франковской области

Напомним, в США в прямом эфире новостного выпуска телеканала CBS6 местный житель Лоренц Краус сделал шокирующее признание: он убил своих родителей еще восемь лет назад и закопал их тела во дворе семейного дома.