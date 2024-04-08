Шок-платежки: сколько украинцы отдадут за коммунальные услуги уже летом

Скорее всего, на первом этапе, то есть уже летом, мы будем платить на 20-30% больше.

Война вносит коррективы во все аспекты жизни и тарифы на коммунальные услуги – не исключение. В апреле-мае в предыдущие годы суммы в коммунальных платежках обычно увеличивались. А как будет в этом году? Подорожают ли коммунальные услуги ?

Об этом рассказали эксперты в эфире ICTV в рамках телемарафона.

Тарифы на воду

Первое, что может подорожать, это вода. Тариф на нее не пересматривали в течение трех лет. В Ассоциации водоканалов уже заявляют о миллиардных убытках и упорно просят Нацкомиссию по энергетике и коммунальным услугам позволить стоимость воды увеличить.

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил: "На сегодняшний день водоканалы не способны обеспечивать свои функции согласно этому тарифу, практически под угрозой у нас находится вся система водоснабжения в Украине ".

Для потребителей эта новость неприятна. Потому что, согласно расчетам водоканалов, новые тарифы, мягко говоря, кусаются. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук говорит, что средний показатель будет приближаться к 100–150 грн.

Но это неизбежно. У водоканалов уже есть немалые долги перед энергопоставщиками, из-за чего жители нескольких областных центров чуть не остались без воды. Энергетики выключили ток для насосов и буквально парализовали работу водопоставщиков.

Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что общая цифра задолженности водоканалов за электроэнергию составляет около 8 млрд. грн.

Эта ситуация возникла из-за того, что стоимость электроэнергии с прошлого года существенно выросла, а это весомая составляющая в тарифе на воду.

“До 40% – это стоимость электроэнергии, которую используют водоканалы. Электроэнергия у нас уже дважды повышалась не для населения, для небытовых пользователей, промышленности, бизнеса”, – отметил Юрий Корольчук.

И может подорожать еще. Уже в апреле истекает срок действия тарифа на электроэнергию и газ, а там не исключено, что чиновники решатся пересмотреть их. Хотя и убеждают — пока таких намерений нет.

Ситуация с электроэнергией

С начала полномасштабной войны стоимость голубого топлива заморозили. Со светом другая история – в прошлом году тариф повысили. Все из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры осенью 2022-го и зимой 2023-го.

Ситуация с враждебными атаками на ГЭС и ТЭЦ повторяется. В ходе недавних ракетных обстрелов захватчики вывели из строя почти половину мощностей тепловой генерации. Значительные повреждения получили не только ТЭЦ, но и крупнейшая в Украине гидроэлектростанция ДнепроГЭС. Деньги на восстановление крайне нужны, а потому и вопрос – где их взять.

Владимир Омельченко прокомментировал: “Компанией не предусмотрена в цене такая опция, что их объекты будут обстреливаться и разрушаться баллистическими ракетами. Поэтому других средств, кроме тех, которые компании зарабатывают на рынке от промышленности или населения, не существует”.

Каких высот может достичь стоимость электроэнергии в таких условиях? Прогноз экспертов на первом этапе роста может быть следующим: треть. Олег Попенко говорит: если сейчас мы платим 2,64 грн, то будем платить 3,5 грн.

Но и это не предел, добавляет он: "Реальная коммерческая цена с учетом распределения электроэнергии, поставок, других расходов составляет более 6 грн".

Но даже такие сумасшедшие цифры за свет в платежках не выход. Все убытки электропоставщиков они не возместят.

Ни одна страна в мире не проводила политику восстановления инфраструктуры за счет поднятия тарифов. Восстановление инфраструктуры, капитальный ремонт инфраструктуры производятся исключительно за счет привлечения средств из местных бюджетов, из государственного бюджета, за средства международных финансовых организаций, международных кредитных организаций. Но точно не за счет поднятия тарифов», – рассказал Олег Попенко.

Новости для потребителей газа

Но есть и приятная новость для потребителей газа: тариф на голубое топливо, скорее всего, в ближайшее время не будет пересматриваться.

"Они пока защищены законом, который был принят еще в августе 2022 года, согласно которому наложен мораторий на рост тарифов на теплоснабжение, на горячую воду и на распределение газа", — отметил Олег Попенко.

И оснований для подорожания нет, подтвердил Владимир Омельченко: “Цены будут оставаться стабильными, поскольку они достаточно сегодня немалые. Нефтегаз способен полностью покрывать свои расходы”.

Хотя в далекой перспективе подорожание голубого топлива тоже будет. Тариф для населения ниже его рыночной цены.

“В планах – повышение тарифов до 9,5 грн. Эта позиция согласована с МВФ, там также требуют привести тарифы на электроэнергию и газ к рыночным тарифам”, — говорит Олег Попенко.

Тарифы на обслуживание придомовых территорий и вывоз мусора

Увеличиться, но незначительно могут и тарифы на обслуживание придомовых территорий и вывоз мусора. Это связывают с инфляцией. Следовательно, новая общая цифра в наших с вами платежках совсем не порадует.

Если отталкиваться от цены 2,5-3 тыс. грн, то человек, который платил такую сумму, будет платить после повышения тарифов на тепло, воду, электроэнергию, минимум 5 тыс. грн. То есть, в целом платежка вырастет в два раза”, — говорит Юрий Корольчук.

Когда изменятся тарифы

Увидим ли мы платежки с новыми тарифами уже в мае? Эксперты убеждают, что все будет происходить постепенно. Вопрос только, что увеличится в цене первым — вода или свет?

Юрий Корольчук утверждает — если кто себе представляет, что можно обойтись без повышения тарифов на коммунальные услуги, то это не так: “Вслед за повышением тарифов на электроэнергию, в этом году мы должны увидеть повышение стоимости на воду и на тепло уже в новом сезоне. Уже некуда тащить. Возможно, это не будет сразу шоковое повышение, но оно произойдет”.

Однако, скорее всего, подорожание весной не начнется.

“Поднятие тарифов во время войны может вызвать определенный социальный взрыв. В основном, тарифы на электроэнергию пытаются поднимать летом, поэтому 1 июня-1 июля — ориентированная дата, когда могут поднять тарифы на электроэнергию, а возможно и все остальные”, — говорит Олег Попенко.

Скорее всего, на первом этапе, то есть уже летом, мы будем платить на 20-30% больше.

Напомним, российская армия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру в Украине. В ночь на 8 апреля кафиры обстреляли объекты в двух регионах страны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Шок-платежки! Первыми могут подорожать вода и свет!

Читайте ведущие новости дня: