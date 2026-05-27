Шокер, газ и перелом: чиновник ТЦК пойдет под суд за расправу над пенсионером с Волыни

На Волыни будут судить чиновника ТЦК за избиение мужчины / © Государственное бюро расследований

Работники ГБР завершили расследование в отношении начальника группы Ковельского районного ТЦК и СП, который применил силу к пожилому мужчине. Пострадавший не подлежал призыву по возрасту, но получил перелом и ожоги глаз. Теперь военнослужащему грозит заключение.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении начальника группы одного из отделов Ковельского ТЦК, который вместе с коллегами применил силу к 60-летнему мужчине. Обвинительный акт уже передан в суд.

По версии следствия, 20 марта в поселке Заболотье Ковельского района трое представителей ТЦК подошли к местному жителю, который находился на рыбалке. Несмотря на то, что мужчина в силу возраста уже не подлежал мобилизации, при попытке задержания ему заломили руку за спину, что повлекло перелом кости со смещением.

После этого один из военнослужащих использовал электрошокер и распылил в сторону мужчины перцовый баллончик: пострадавший получил химические ожоги глаз. Кроме того, мужчине повредили колеса автомобиля, чтобы он не смог покинуть место происшествия.

Из-за избиения потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести.

Начальнику группы инкриминируют умышленное телесное повреждение средней тяжести. За это ему грозит до трех лет заключения.

Материалы в отношении других военнослужащих выделены в отдельное уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, в Хмельницкой области к 8 годам и 6 месяцам заключения приговорили работника ТЦК, который до смерти избил мобилизованного в казарме. Следствие установило, что во время конфликта в спальном помещении военный жестоко избил мужчину кулаками, нанеся ему многочисленные тяжелые травмы головы и внутренних органов, от которых пострадавший на следующий день умер в больнице.

