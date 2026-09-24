"Шокированные этим злом": Зеленский резко отреагировал на резню в монастыре Польши

Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован нападением украинца на монастырь в польском Ярославе. В результате этого преступления погиб священник, а несколько человек получили ранения.

Об этом он сообщил в соцсетях.

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Зеленский отреагировал на резню в Польше — что заявил

Президент выразил соболезнования семье погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

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«Ужасное преступление в аббатстве сестер-бенедиктинок в Ярославе, совершенное гражданином Украины. Шокированы этим злом. На сегодняшний день известно о гибели священника и ранении еще нескольких человек. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — подчеркнул Зеленский.

Комментируя трагедию, Зеленский подчеркнул, что виновный должен отвечать по закону, а правоохранители должны подробно расследовать преступление.

«Виновный в этом зле должен понести полную ответственность по закону. Рассчитываем на скорейшее и тщательное расследование всех обстоятельств. Больно, что люди способны на столь ужасные преступления. Правосудие должно одержать верх», — добавил он.

Украинец устроил резню в монастыре Польши — последние новости

Напомним, в Польше 31-летний украинец обвиняется в нападении с ножом в местном монастыре 24 сентября. В результате атаки погиб священник, есть раненые. Некоторые польские СМИ также сообщают о второй жертве, однако официального подтверждения этого нет.

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Впоследствии в Польше задержан 31-летний украинец, подозреваемый за нападение с ножом в храме во время утренней службы. Почему он это сделал — пока неизвестно.

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