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- Украина
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"Шокированные этим злом": Зеленский резко отреагировал на резню в монастыре Польши
Владимир Зеленский отреагировал на смертельное нападение в монастыре в польском Ярославе, где погиб священник и были ранены люди.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован нападением украинца на монастырь в польском Ярославе. В результате этого преступления погиб священник, а несколько человек получили ранения.
Об этом он сообщил в соцсетях.
Зеленский отреагировал на резню в Польше — что заявил
Президент выразил соболезнования семье погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
«Ужасное преступление в аббатстве сестер-бенедиктинок в Ярославе, совершенное гражданином Украины. Шокированы этим злом. На сегодняшний день известно о гибели священника и ранении еще нескольких человек. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — подчеркнул Зеленский.
Комментируя трагедию, Зеленский подчеркнул, что виновный должен отвечать по закону, а правоохранители должны подробно расследовать преступление.
«Виновный в этом зле должен понести полную ответственность по закону. Рассчитываем на скорейшее и тщательное расследование всех обстоятельств. Больно, что люди способны на столь ужасные преступления. Правосудие должно одержать верх», — добавил он.
Украинец устроил резню в монастыре Польши — последние новости
Напомним, в Польше 31-летний украинец обвиняется в нападении с ножом в местном монастыре 24 сентября. В результате атаки погиб священник, есть раненые. Некоторые польские СМИ также сообщают о второй жертве, однако официального подтверждения этого нет.
Впоследствии в Польше задержан 31-летний украинец, подозреваемый за нападение с ножом в храме во время утренней службы. Почему он это сделал — пока неизвестно.