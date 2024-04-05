Шокирующая история: боевой медик рассказал о мобилизованном фактически без верхней челюсти

Человек нуждается в длительном лечении.
Боец рассказал поразительную историю о том, что мобилизовали мужчину фактически без верхней челюсти.
Об этом во время телемарафона рассказал сержант ДШУ Юрий Бондарь, позывной "Шаман", боевой медик и один из опекунов проекта "DentalFront".
"Обратился один военнослужащий, которому всего-навсего 27 лет, а у него отсутствует жевательная функция, как таковая. Объясняю почему: потому что, фактически, верхней челюсти у него нет, а то, что там осталось, подлежало немедленному удалению, поэтому что там уже шел процесс гниения... И он мобилизован... Как тогда можно говорить и о функционале, и о действенности... когда мне как не стоматологу конкретно понятно, что этот человек нуждается в длительном и качественном лечении... И это занимает явно не один месяц, даже не три месяца и не полгода", — заметил медик.
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