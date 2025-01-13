Шокирующая находка в Ровенской области: во время работ обнаружили человеческие кости (фото)

Правоохранители призывают граждан быть осторожными и немедленно сообщать полиции, если наткнулись на подозрительные предметы.
В отделение полиции в поселке Гоща Ровенской области обратился местный житель с тревожной находкой: на собственном участке он наткнулся на человеческие кости и старые боеприпасы.
Как сообщает "Гощанщина комфортна", полицейские офицеры оперативно отреагировали на вызов.
К месту инцидента прибыли взрывотехники, которые исследовали опасные находки и приняли меры безопасности.
Правоохранители призывают граждан быть осторожными и немедленно сообщать полиции, если наткнулись на подозрительные предметы или боеприпасы.
Напомним, что в Чехии новый хозяин только что унаследованного от родственника дома обнаружил на его чердаке советские ракеты.
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