На женщину надели наручники / © из соцсетей

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В Одесской области полицейские задержали жительницу Одесского района по подозрению в убийстве ребенка. Событие произошло этой ночью по месту жительства женщины.

Об этом сообщает полиция Одесской области.



«Сегодня утром 43-летняя жительница одного из населенных пунктов Яськивского общества сообщила в полицию о смерти девятимесячной дочери, отметив: ребенок умер неожиданно.

Однако, во время следственных действий полицейские выяснили, что мать в состоянии нервного срыва из-за плача малыша нанесла ему телесные повреждения», — говорится в сообщении.



Предварительно, смерть ребенка наступила вследствие асфиксии (удушения). Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос по поводу сообщения ей о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Это преступление карается лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненным заключением.



В рамках производства, начатого по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.

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