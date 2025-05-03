ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

Шокирующее убийство в Одесской области: мать задушила младенца — подробности от полиции

В ходе следственных действий полицейские выяснили, что мать в состоянии нервного срыва из-за плача малыша нанесла ему телесные повреждения.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
На женщину надели наручники

На женщину надели наручники / © из соцсетей

В Одесской области полицейские задержали жительницу Одесского района по подозрению в убийстве ребенка. Событие произошло этой ночью по месту жительства женщины.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

«Сегодня утром 43-летняя жительница одного из населенных пунктов Яськивского общества сообщила в полицию о смерти девятимесячной дочери, отметив: ребенок умер неожиданно.
Однако, во время следственных действий полицейские выяснили, что мать в состоянии нервного срыва из-за плача малыша нанесла ему телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Предварительно, смерть ребенка наступила вследствие асфиксии (удушения). Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос по поводу сообщения ей о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Это преступление карается лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненным заключением.

В рамках производства, начатого по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.

Напомним, в Одесской области женщина ранила собственную дочь из пневматического оружия, отпугивая воробьев.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie