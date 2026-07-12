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Шокирующий буллинг на Кировоградщине: было ли сексуальное насилие над 10-летним
В Кировоградской области группа подростков жестоко надругалась над 10-летним мальчиком, полиция открыла уголовное производство.
В Кировоградской области полиция начала уголовное производство по издевательству над 10-летним мальчиком, которого жестоко бывали другие подростки с элементами сексуального насилия.
Об этом сообщает полиция области.
По словам правоохранителей, 7 июля в полицию обратилась жительница Александрийского района с уведомлением о совершении противоправных действий в отношении ее малолетнего внука. В частности, относительно возможного факта сексуального насилия со стороны других детей.
Ребёнка осмотрели медики и опросили в специально оборудованном помещении с участием законного представителя и психолога. По результатам медицинского осмотра информация о возможном факте сексуального насилия не подтвердилась.
В ходе опроса мальчик отрицал совершение по отношению к нему таких действий.
В то же время полицейские установили обстоятельства, которые могут свидетельствовать о вероятном совершении других противоправных действий в отношении ребенка.
«Для полного, всестороннего и беспристрастного выяснения всех обстоятельств происшествия следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса Украины (побои и пытки). Санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы», — говорится в сообщении полиции.
Кроме того, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные материалы.
Ранее сообщалось, что в Кировоградской области группа несовершеннолетних издевалась и насмехалась над 10-летним мальчиком, сняв свои действия на видео. Ребенка раздевали, избивали, обливали мочой и якобы голого заставляли садиться на бутылку.