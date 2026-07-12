Шокирующий буллинг на Кировоградщине: было ли сексуальное насилие над 10-летним

Фото иллюстративное / © Pexels

Реклама

В Кировоградской области полиция начала уголовное производство по издевательству над 10-летним мальчиком, которого жестоко бывали другие подростки с элементами сексуального насилия.

Об этом сообщает полиция области.

По словам правоохранителей, 7 июля в полицию обратилась жительница Александрийского района с уведомлением о совершении противоправных действий в отношении ее малолетнего внука. В частности, относительно возможного факта сексуального насилия со стороны других детей.

Реклама

Ребёнка осмотрели медики и опросили в специально оборудованном помещении с участием законного представителя и психолога. По результатам медицинского осмотра информация о возможном факте сексуального насилия не подтвердилась.

В ходе опроса мальчик отрицал совершение по отношению к нему таких действий.

В то же время полицейские установили обстоятельства, которые могут свидетельствовать о вероятном совершении других противоправных действий в отношении ребенка.

«Для полного, всестороннего и беспристрастного выяснения всех обстоятельств происшествия следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса Украины (побои и пытки). Санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы», — говорится в сообщении полиции.

Реклама

Кроме того, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные материалы.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области группа несовершеннолетних издевалась и насмехалась над 10-летним мальчиком, сняв свои действия на видео. Ребенка раздевали, избивали, обливали мочой и якобы голого заставляли садиться на бутылку.

Новости партнеров