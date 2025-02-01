Шокирующий инцидент в Одессе: тело малыша держали в морозильной камере

Ребенку было 1 год и 3 месяца.

В Одессе в Пересыпском районе полиция обнаружила тело годовалого мальчика в морозильной камере.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Как установили полицейские, мальчик со старшей на год сестричкой жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем", – говорится в сообщении.

Сообщается, что следователи работают с матерью и ее мужем. Двухлетнюю девочку изъяли из семьи и поместили в больницу. По факту смерти мальчика открыто производство по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка. Тело направлено на экспертизу, продолжается расследование.

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