Шокирующий случай: под Киевом подросток жестоко избил девушку, пока другая снимала все на телефон

Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства нападения.

В Белой Церкви несовершеннолетний парень избил 16-летнюю девушку прямо в подъезде жилого дома. Еще одна участница инцидента снимала все на мобильный телефон.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

По данным правоохранителей, событие произошло еще в конце прошлого года, но только сейчас о нем стало известно.

По информации местных СМИ, злоумышленники потребовали у потерпевшей деньги на алкоголь и стики. Когда девушка не смогла их дать, парень принялся ее избивать, а его подруга зафиксировала все на видео.

Полицейские зарегистрировали обращение в Едином учете заявлений и уведомлений об уголовных правонарушениях.

Под Киевом подросток жестоко избил девушку, а подруга снимала на видео

Напомним, в Киеве мужчина забил пожилую мать металлической палкой. Внук нашел свою 84-летнюю бабушку с признаками избиения и вызвал полицию. Пожилую женщину госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

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