Шокирующий суицид на Закарпатье: женщина заживо сгорела в огне

Что стало причиной трагедии – пока неизвестно.

В селе Яблунивка Хустского района 64-летняя женщина совершила самоубийство -подожгла себя.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"7 января поступило сообщение о случае самоубийства путем самосожжения в Хустском районе. В результате происшествия погибла женщина, 1960 года рождения. Спасатели на место происшествия не привлекались", — информируют в ГСЧС.

Обстоятельства инцидента пока неизвестны. В полиции Закарпатской области открыли производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, в Винницкой области мужчина поджег дом с людьми. Больше об этом читайте в новости.

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