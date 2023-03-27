Шоколад – хорошо, но жизнь важнее: охрана Зеленского отобрала у него угощение из-за риска убийства

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден отказаться от шоколадки, которую ему предложил британский телеведущий и путешественник Эдвард Майкл "Беар" Гриллс. И все это – из-за риска убийства.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

СМИ уточняет, что кусочек шоколада Гриллс предложил украинскому президенту во время личной встречи, чтобы наладить отношения. В Украину телеведущий приезжал для съемки документального фильма в ноябре 2022 года. Однако тогда против такого жеста выступила охрана президента. Там решили, что 48-летний британец может отравить Владимира Зеленского.

"Служба охраны отобрала шоколад, предложенный Зеленскому Гриллсом, из-за опасений, что тот мог пытаться отравить украинского президента", — указывается в статье.

По данным The Telegraph, телеведущий отнесся к такой осторожности с пониманием.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с начала полномасштабного вторжения России было предпринято пять попыток убить президента Украины Владимира Зеленского. Данилов уточнил, что все попытки убить главу государства были в конце февраля и начале марта 2022 года.

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